Главу дискуссионного клуба Оксфорда отстранили из-за глумления над убийством Кирка

По данным газеты The Daily Mail, комментарии Джорджа Абараонье привели к "финансовому хаосу"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Избранный президент Оксфордского дискуссионного общества Oxford Union Джордж Абараонье был отстранен от должности в результате вынесенного ему вотума недоверия на фоне глумливых комментариев в соцсетях об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Согласно результатам голосования, 1,2 тыс. членов престижного общества Oxford Union, объединяющего студентов Оксфордского университета, выступили за отставку Абараонье. В его поддержку проголосовал 501 человек. Для отстранения 20-летнего Абараонье было необходимо квалифицированное большинство (2/3 голосов). Студент лично выставил на голосование членов общества вопрос о своей отставке (оно состоялось 18 октября) в надежде сохранить свой пост, а также принес извинения за сообщения, однако это не помогло ему удержаться в должности.

Издание подчеркнуло, что комментарии Абараонье, который должен был приступить к исполнению своих обязанностей в январе 2026 года, привели к "финансовому хаосу", поскольку крупные доноры "поставили на паузу" пожертвования в размере более £500 тыс. ($670 тыс.), а известные деятели, включая бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, американскую журналистку Кэндис Оуэнс, модельера Кельвина Кляйна и теннисистку Серену Уильямс, стали отказываться от выступлений в Oxford Union.

Газета указала, что сам Абараонье, который участвовал в дебатах с Кирком за несколько месяцев до его убийства, не согласился с итогами голосования, заявив, что оно прошло с процедурными нарушениями. Он обвинил в этом уходящего президента Oxford Union Мусу Харраджа. По словам Абараонье, он "остается избранным президентом в соответствии с правилами" дискуссионного общества, основанного в 1823 году.

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта пообещал добиться смертной казни для Робинсона.