WSJ: стройку бального зала в Белом доме запретили фотографировать

Для съемки сотрудники должны получить одобрение Управления по связям с общественностью, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© Mehmet Eser/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Минфин США запретил сотрудникам публиковать фотографии строительства бального зала в Белом доме после того, как изображения сноса части Восточного крыла стали вирусными в интернете. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Штаб-квартира Министерства финансов расположена рядом с Восточным крылом, что "дает сотрудникам ведомства места в первом ряду для наблюдения за строительством бального зала президента Дональда Трампа стоимостью $250 млн", отмечается в материале WSJ.

"Поскольку строительство на территории Белого дома продолжается, сотрудники должны воздержаться от съемки и распространения фотографий территории, включая Восточное крыло, без предварительного одобрения Управления по связям с общественностью", - приводит газета выдержки из полученного в распоряжение электронного письма представителя Министерства финансов сотрудникам ведомства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что строители начали снос части восточного крыла Белого дома, несмотря на обещание президента США не наносить вред существующей планировке комплекса. Американские чиновники заявляли, что бальный зал фактически заменит восточное крыло.

Первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Хозяин Белого дома ранее подчеркнул, что работы не потребуют финансирования из американского бюджета, поскольку строительство будет оплачиваться за счет частных вложений отдельных физических лиц, компаний и самого Трампа. Ожидается, что бальный зал будет вмещать до 650 человек.