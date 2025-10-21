Блок "Альтернатива" в Молдавии заявил о проблемах из-за санкций против РФ

Это низкие доходы, не покрывающие расходы, высокие цены и счета, массовый отъезд граждан за границу, опустевшие населенные пункты, сказал руководитель входящего в блок Движения национальной альтернативы мэр Кишинева Ион Чебан

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Альтернатива" намерен поднять в парламенте Молдавии вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются молдаване из-за присоединения к антироссийским санкциям.

"Альтернатива" будет действовать в соответствии с повесткой, продиктованной гражданами, и поддерживать те инициативы, которые служат людям. Речь идет о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются наши сограждане: низкие доходы, не покрывающие расходы, высокие цены и счета, массовый отъезд граждан за границу, опустевшие населенные пункты. <...> Многие наши граждане имеют родственников в Российской Федерации - родителей или детей - и элементарно жалуются, что не могут получать помощь и денежные переводы от них. Существуют и другие логистические проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, находящиеся там", - сказал руководитель входящего в блок Движения национальной альтернативы мэр Кишинева Ион Чебан в ходе совместного брифинга с лидерами Партии развития и объединения Молдавии и партии "Гражданский конгресс".

Ранее Молдавия присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией, а также применены другие ограничения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение руководства Молдавии о присоединении к антироссийским санкциям ЕС как очередной враждебный шаг.

Отношение руководства Молдавии к России и СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах СНГ. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, большинство граждан страны не одобряют антироссийского курса властей и присоединение к санкциям против РФ.

На прошлой неделе Конституционный суд Молдавии утвердил результаты парламентских выборов. В соответствии с ними прозападная Партия действия и солидарности получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). "Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы" получает 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6 мандатов.