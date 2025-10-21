Рада назначила врио главы Минкультуры Татьяну Бережную на пост министра

Решение поддержали 266 депутатов при 226 необходимых

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Верховная рада одобрила законопроект о назначении временно исполняющего обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяны Бережной на пост вице-премьера по вопросам гуманитарной политики - министра культуры.

Парламент поддержал соответствующее представление премьера Юлии Свириденко. За решение проголосовали 266 депутатов при 226 необходимых.

Зампредседателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщала, что Бережная во время заседания комитета анонсировала вывод стратегических медиаресурсов из-под прямого подчинения министерству культуры. Правительство забирает у министерства культуры под свое прямое управление государственное агентство Укринформ, предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и телемарафон "Единые новости". Координирующим центральным органом исполнительной власти станет Госкомтелерадио.

Министерство культуры в свою очередь продолжит отвечать за формирование государственной информационной политики, в частности за законодательные инициативы в медиасфере, безопасность журналистов и евроинтеграционные процессы в отрасли.

В украинском правительстве отмечают, что главная задача министерства - обеспечить финансирование украинской культуры в условиях вооруженного конфликта. Кроме того, нужно провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы.

В конце июля Бережная была назначена временно исполняющим обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. Премьер страны отмечала, что кабмин планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление. Бережная с 2022 года занимала пост заместителя министра экономики, в то время как Свириденко до 17 июля этого года возглавляла это министерство.