Макрон назвал легитимной дискуссию в обществе о судьбе Саркози

Президент Франции заявил, что понимает эмоциональную реакцию многих французов, когда они являются свидетелями заключения бывшего главы государства в тюрьму, назвав их чувства закономерными

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает легитимной дискуссию вокруг заключения в тюрьму бывшего главы государства Николя Саркози.

"Стремление некоторых политиков рассмотреть проблемы, связанные с немедленным исполнением наказания, законно", - заявил Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X. Он, в частности, упомянул о намерении министра юстиции Жеральда Дарманена и председателя Сената (верхней палаты парламента Франции) Жерара Ларше посетить Саркози в тюрьме, чтобы убедиться в безопасных условиях заключения бывшего президента. Французский лидер одновременно призвал "вести эту дискуссию спокойно".

"Что касается решений суда, то не мне их комментировать или критиковать, - отметил Макрон. - Я являюсь гарантом надлежащего функционирования наших институтов и правильного взаимодействия судебной, исполнительной и законодательной ветвей власти. Это касается и случаев, когда речь идет о бывшем президенте республики".

В то же время Макрон заявил, что понимает эмоциональную реакцию многих французов, когда они являются свидетелями заключения бывшего главы государства в тюрьму, назвав их чувства закономерными. "Такая реакция естественна", - заметил Макрон.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.