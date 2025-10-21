"Аль-Кахира аль-Ихбария": глава разведки Египта направился в Израиль

По данным телеканала, Хасан Рашад намерен провести переговоры по Газе

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад отправился в Израиль для проведения переговоров с местными чиновниками и представителями американской администрации, находящимися с визитом в еврейском государстве. С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, Рашад планирует встретиться в том числе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой переговоров станут доставка гуманитарной помощи в сектор Газа и устранение препятствий на пути дальнейшей реализации мирного плана, подготовленного американским президентом Дональдом Трампом, отмечает телеканал.

Ранее пресс-центр администрации Газы сообщил, что, по его информации, с момента вступления в силу соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в анклав въехало менее 15% грузов с гуманитарной помощью, доставка которых была согласована по договору. Как указало ведомство, число грузовиков с гуманитарной помощью, ежедневно въезжающих в анклав, в среднем не превышает 89, тогда как стороны достигли согласия о прибытии в сектор каждый день по 600 машин с помощью. Эта ограниченная поддержка, согласно заявлению, "не может удовлетворить даже минимальные потребности населения Газы в необходимых продовольственных товарах, медикаментах или топливе для работы пекарен, больниц и отопления временных жилищ палестинцев".

19 октября власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Еврейское государство обосновывало это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возложило ответственность на ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал военным указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее выяснилось, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. В понедельник ввоз помощи в Газу возобновился.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.