Метеорологи в США заявили, что севший Boeing мог столкнуться с метеозондом

WindBorne Systems направила результаты предварительного внутреннего расследования в Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Метеорологи из американской компании WindBorne Systems полагают, что cамолет Boeing 737 Max американской авиакомпании United Airlines, совершивший 16 октября экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), мог столкнуться с их метеозондом.

Ранее телеканал Fox13 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что рейс UA 1093, следовавший по маршруту Денвер - Лос-Анджелес, совершил экстренную посадку из-за трещины в лобовом стекле. На борту самолета находились 140 человек.

"Да, я думаю, это был зонд [компании] WindBorne. Мы узнали о [рейсе] UA 1093, и, возможно, [инцидент] связан с одним из наших метеозондов", - написал генеральный директор компании Джон Дин в X.

Он добавил, что WindBorne Systems направила результаты предварительного внутреннего расследования в Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное управление гражданской авиации США. Позже Дин написал, что его компания использует "группировку легких метеозондов большой дальности полета для улучшения прогнозов погоды". Он отметил, что "значительная часть данных [о погоде] передается правительствам США и других стран".