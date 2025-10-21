CBS: участника штурма Капитолия задержали за угрозы конгрессмену

По данным телеканала, Кристофер Мойнихэн угрожал лидеру демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса страны Хакиму Джеффрису

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис © Anna Rose Layden/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Помилованный президентом США Дональдом Трампом участник штурма Капитолия Кристофер Мойнихэн был задержан по обвинению в угрозах лидеру демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса страны Хакиму Джеффрису. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.

По его данным, Мойнихэн был задержан 19 октября после того, как выступал с призывами "устранить" конгрессмена, который должен был выступать 20 октября в Нью-Йорке. Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. Он предстанет перед судом 23 октября.

Мойнихэн не является первым участником беспорядков в Капитолии в 2021 году, которого после помилования задержали по новым отдельным обвинениям. Однако он является первым, кому предъявили обвинение в таком тяжком преступлении.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп сразу после вступления в должность в январе 2025 года объявил массовое помилование почти всех фигурантов дела о штурме Капитолия, назвав судебные преследования "национальной несправедливостью".