В Раде заявили, что уклонисты на Украине дают до €2 млрд взяток в год

Депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в стране мобилизуют в основном людей старшего поколения, тех, кто не успел уехать, а также тех, кто потом не доезжает до части

Здание Верховной рады Украины © Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Теневой рынок в сфере уклонения от мобилизации на Украине составляет около €2 млрд, сообщил бывший спикер Верховный рады, депутат Дмитрий Разумков.

"Теневой рынок [в сфере] уклонения от мобилизации составляет около €2 млрд (около $2,3 млрд - прим. ТАСС). Это колоссальная сумма. Для сравнения, сейчас будут снова [внесены] изменения в государственный бюджет, чтобы выделить на армию еще 300 млрд гривен (около $7,1 млрд - прим. ТАСС), и это (оборот теневого рынка взяток за возможность откупиться от мобилизации - прим. ТАСС) - треть потребности", - сказал он в интервью изданию "Телеграф".

По словам Разумкова, в стране мобилизуют в основном людей старшего поколения, тех, кто не успел уехать, а также тех, кто потом не доезжает до части, сбегая в самоволку. "Потому что делается для галочки. Я знаю примеры, когда люди приезжали в боевую часть и показывали документы инвалида детства. Но на такого человека тратили средства на обучение, питание, оружие, форму, броник, каску. А потом эти средства просто шли в мусор", - подчеркнул он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в микроавтобусы. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, кроме того, многих больных признают годными к службе.