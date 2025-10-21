Трамп попросил союзников США пока не переходить к жестким мерам против ХАМАС

По словам американского президента, есть надежда, что движение "поступит правильным образом"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке готовы к жестким мерам против радикального палестинского движения ХАМАС, но пока они не требуются.

"Множество наших замечательных союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах прямо, решительно и с огромным энтузиазмом проинформировали меня о том, что приветствовали бы возможность по моей просьбе ввести в [сектор] Газа тяжелую силу и поставить ХАМАС на место, если ХАМАС продолжит вести себя плохо, в нарушение наших договоренностей", - написал Трамп в Truth Social. "Я сказал этим странам и Израилю, что время еще не настало. По-прежнему есть надежда, что ХАМАС поступит правильным образом. В противном случае конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким", - заявил американский лидер.