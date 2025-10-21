Военные из Белоруссии и РФ на учениях ОДКБ отразили атаку на блокпост

По данным Минобороны республики, также воинские контингенты отработали задачи по блокированию и нейтрализации условного противника

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Белорусские и российские военнослужащие отразили нападение на блокпост во время учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025". Об этом сообщили в Минобороны республики.

"В Таджикистане продолжается учение с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025". Белорусские и российские военнослужащие отразили нападение на блокпост", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным ведомства, также воинские контингенты отработали задачи по блокированию и нейтрализации условного противника.

С 20 по 24 октября в Таджикистане на полигоне "Фахрабад" проходит активная фаза совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", в ходе которых отрабатываются вопросы подготовки и проведения миротворческой операции на территории государства - члена организации. Кроме того, впервые проводятся специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025".