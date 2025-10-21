ČTK: Чехия подарит Украине спутник

Подарок призван обеспечить сбор данных независимо от погодных условий и освещенности

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Со ссылкой на министра транспорта республики Мартина Купку сообщило агентство ČTK.

Спутник призван обеспечить сбор данных независимо от погодных условий и освещенности. Его системы позволят осуществлять радиолокационное сканирование, оптическое и радиационное обнаружение, а также вести мониторинг радиочастотного спектра.

Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы. Он станет частью правительственной программы восстановления Украины, реализуемой Минтранспорта совместно с МИД и Минпромторгом Чехии.