Депутат Рады Разумков: правящая партия потеряет большинство в парламенте

В "Слуге народа" нет кризиса, потому что его не может быть в "трупе", указал политик

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков заявил, что правящая партия "Слуга народа" в большинстве случаев уже не в состоянии самостоятельно собрать необходимое число голосов при принятии законодательных решений и скоро окончательно потеряет парламентское большинство.

"Нет кризиса в "Слуге народа". Не бывает кризиса в трупе. Монобольшинства нет, потому что все голосование "Слуги народа" - это 180, 185, 190 голосов. А все остальное они добирают за счет ОПЗЖ (ныне расформированная фракция запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" - прим. ТАСС) или двух групп. <...> До полного завершения монобольшинства осталось немного", - сказал он в интервью изданию "Телеграф". Сейчас на сайте Рады от партии "Слуга народа" в парламенте зарегистрировано 230 депутатов, тогда как для голосования за большинство законов необходимо 226 голосов.

Кроме того, Разумков заявил, что к возможному моменту проведения выборов на Украине нынешней правящей партии "больше не будет".

"Будет "Блок [Владимира] Зеленского", куда, кстати, вряд ли попадут действующие народные депутаты", - отметил экс-спикер Рады. При этом на вопрос, чем будет "Блок Зеленского" отличаться от "Слуги народа", Разумков ответил, что "называться по-другому будут".

После победы на парламентских выборах 2019 года представители поддерживавшей Зеленского партии "Слуга народа" получили 254 депутатских мандата. Таким образом, партия имела возможность проводить любые решения, не прибегая к союзам с другими силами. Однако в последние годы это становится все сложнее: некоторые депутаты покинули фракцию по разным причинам, другие не всегда готовы поддерживать инициативы президентской команды, часть депутатов игнорирует заседания парламента. В январе 2024 года глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Верховная рада находится на пороге кризиса из-за намерения значительного числа депутатов, в том числе от "Слуги народа", отказаться от мандатов.