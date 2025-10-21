На Украине решили брать контрактников 18-24 лет во все подразделения ВСУ

На Украине из-за проблем с комплектованием армии уже давно поднимается вопрос снижения мобилизационного возраста

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Все подразделения украинской армии теперь смогут зачислять в свои ряды молодых людей 18-24 лет, не достигших мобилизационного возраста и заключивших контракт на военную службу. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

"Продолжаем расширять контракт 18-24. <...> Есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что изначально в эксперименте участвовали несколько бригад, а затем их число было увеличено.

На Украине из-за проблем с комплектованием армии уже давно поднимается вопрос снижения мобилизационного возраста. Один раз уже опускали нижнюю его границу: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, а сейчас - от 25 лет.

Власти на фоне утверждений, что обязательная мобилизация 18-летних проводиться не будет, 11 февраля объявили о наборе на контрактную службу мужчин допризывного возраста - от 18 до 24 лет. Им обещают выплату в 1 млн гривен (около $24 тыс.), высокое месячное жалование и всевозможные льготы. Затем было увеличено число подразделений, куда принимают контрактников с 18 лет, в частности, в список вошли более 10 бригад ВСУ и Нацгвардии, включая националистическое формирование "Азов" (признано террористическим, запрещено в РФ).

Многие эксперты полагают, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, - это лишь промежуточный этап, после которого в стране объявят мобилизацию 18-летних.