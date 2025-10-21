Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из РФ

Глава МИД отметил, что Венгрия считает действия Совета ЕС неправомерными, поскольку решение было принято не единогласно

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Венгрия намерена оспорить в Европейском суде решение Совета ЕС, утвердившего предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение, принятое 20 октября министрами стран Евросоюза в Люксембурге.

Он отметил, что Венгрия считает действия Совета ЕС неправомерными, поскольку решение было принято не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Министры сочли это возможным, утверждая, что вопрос касался торговли, а не санкционной политики. Венгрия и Словакия, выступавшие против, не смогли использовать при голосовании свое право вето. "Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд", - сказал Сийярто в интервью телекомпании М1.

20 октября после заседания в Люксембурге он заявил, что Венгрия до конца будет бороться против плана Еврокомиссии, предусматривающего полный запрет на российские энергоносители с 2028 года. По его словам, для этого будут использованы все доступные политические и юридические инструменты.

Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года.

Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключений из этих правил, однако Сийярто сообщил, что пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.