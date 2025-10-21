Il Fatto Quotidiano: Италия отдаляется от установок ЕС по Украине

Издание отмечает, что итальянское правительство считает крайне важной предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 21 октября. /ТАСС/. Италия, по словам ее премьер-министра Джорджи Мелони, продолжает поддержку Украины, но за кулисами все больше отдаляется от общей установки Евросоюза по поводу поставок оружия и европейских займов. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

Издание отмечает, что в отличие от многих европейских партнеров, которые скептически относятся к предстоящей новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, итальянское правительство считает ее крайне важной. И Мелони скажет об этом в парламенте в среду, хотя и подчеркнет необходимость участия в переговорах Украины. Рим также сразу согласился с идеей Трампа, что эти переговоры должны отталкиваться от текущей линии фронта, и убедил в этом партнеров, судя по последнему совместному заявлению европейских лидеров. В свете этого, продолжает газета, итальянский премьер пока не приняла решения об участии в новой встрече "коалиции желающих". Хотя в резолюции большинства, принимаемой перед очередным саммитом ЕС и после выступления премьера в парламенте, будет указано на готовность поддержать 19-й пакет антироссийских санкций.

По вопросу же передачи кредитов Киеву за счет замороженных российских активов Мелони стала проявлять скептицизм. Издание объясняет это не только серьезными сомнениями по поводу юридического обоснования таких действий, но и банальной нехваткой средств. Кредиты Украине, которые должна гарантировать Италия, как и другие европейские страны, скажутся на внутреннем бюджете. По примерным подсчетам, это потребует от 15 до 20 млрд евро, что Италия позволить себе не может. Не торопится Рим и с новым пакетом военной помощи, о котором было объявлено еще в июне, но сведений о его подготовке нет, пишет газета.