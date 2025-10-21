Хуситы утверждают, что могут производить любое оружие

Йемен является ведущей страной арабского мира по производству продукции военного назначения: от автоматов Калашникова до БПЛА и ракет, заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 21 октября. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" самостоятельно производят различные виды вооружений, в том числе пистолеты, автоматы Калашникова, а также ракеты и беспилотные летательные аппараты. С таким утверждением выступил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

"Йемен является ведущей страной арабского мира по производству продукции военного назначения. Военная промышленность нашей страны производит все: от пистолетов до автоматов Калашникова, от артиллерийских орудий и винтовок до беспилотников и различных ракет", - сказал аль-Хуси, обращение которого транслировал принадлежащий "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah. Как отметил лидер йеменских мятежников, хуситы "постоянно развивают" производство ракет, а также добились "большого прогресса в области беспилотников".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. После введения 10 октября режима прекращения огня в палестинском анклаве йеменские повстанцы прекратили атаки на Израиль.

По данным агентства Reuters, за время конфликта хуситы атаковали более 100 коммерческих судов в Красном море, потопив 4 из них. Мятежники неоднократно предпринимали попытки атаковать территорию Израиля с применением ракет и беспилотников. В ответ Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктурным объектам хуситов, включая аэропорт Саны и порты на берегу Красного моря.