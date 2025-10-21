Реклама на ТАСС
Responsible Statecraft: Трамп был реалистичен в вопросе поставок Киеву Tomahawk

Подход американского лидера сводится к стратегическому сдерживанию, указал портал
Редакция сайта ТАСС
15:22

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказом предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk демонстрирует реалистичный подход, сводящийся к стратегическому сдерживанию. Такую оценку приводит портал Responsible Statecraft.

Комментируя итоги встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, портал отмечает, что президент США принял "правильное решение", отказавшись передавать Киеву Tomahawk. По оценке Responsible Statecraft, Трамп, "кажется, возвращается к стратегическому сдерживанию и следует более реалистичному курсу".

"Можно надеяться на то, что президент Трамп проявит такую же сдержанность и ответственность в подходе к двум другим крайне опасным предложениям, исходящим от Европы, - сбивать российские самолеты, нарушающие воздушные границы НАТО, и захватывать в открытом море российские грузовые суда, если они заходят в порты или территориальные воды стран НАТО. Крайне маловероятно, что европейские страны пойдут на такие меры без поддержки США", - отмечает портал.

По оценке Responsible Statecraft, странам ЕС следует "помочь администрации Трампа в выработке детального мирного плана [по Украине], который заморозил бы нынешние границы" НАТО и ОДКБ, а также содержал бы "ограничения на размер военного контингента НАТО на границах России и российских сил в Белоруссии".

16 октября президент США после разговора по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, обсуждались в том числе вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ по итогам также сообщали, что Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. 

