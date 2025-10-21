Вэнс: Вашингтон работает над размещением миротворцев в Газе для безопасности

В Газе будут действовать силы безопасности, не состоящие из американцев, подчеркнул вице-президент США

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Администрация США работает над размещением в секторе Газа миротворческих сил без участия американских военных для поддержания долгосрочной безопасности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Но здесь, в центре гражданско-военного сотрудничества, об открытии которого мы объявляем, израильтяне и американцы работают рука об руку, чтобы начать реализацию плана по восстановлению Газы, обеспечить долгосрочный мир и фактически гарантировать, что в Газе будут действовать силы безопасности, не состоящие из американцев, которые смогут поддерживать мир в долгосрочной перспективе", - сказал он на пресс-конференции.