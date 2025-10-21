Суд Испании согласился выдать США экс-замглавы ЮНОПС

Виталий Ваншельбойм разыскивается для суда по обвинению в получении взяток на миллионы долларов

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании согласилась экстрадировать в США бывшего замглавы Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) гражданина Украины Виталия Ваншельбойма. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, было "дано согласие экстрадировать" Ваншельбойма "в Соединенные Штаты, где он разыскивается для суда [по обвинению] в получении взяток на миллионы долларов в обмен, как предполагается, на направление $60 млн в виде пособий и необеспеченных кредитов компаниям, связанным с бизнесменом".

Как сообщала ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на судебные документы, Ваншельбойм, вложивший около $60 млн из фондов ООН в компанию британского предпринимателя Дэвида Кендрика, получил от предпринимателя порядка $3 млн в виде подарков и беспроцентных рассрочек. Как отмечало издание, Кендрик начал дарить подарки Ваншельбойму в 2017 году, за год до того, как чиновник всемирной организации начал направлять средства ООН в компанию бизнесмена. Так, в частности, британский предприниматель подарил чиновнику автомобиль марки Mercedes, предоставлял деньги в беспроцентную рассрочку, оплачивал ему ремонт квартиры и покупал мебель, а также спонсировал теннисную карьеру сына Ваншельбойма суммой в $1,2 млн.

В 2023 году ООН потребовала от Ваншельбойма выплатить $63,6 млн после того, как он потерял огромную сумму средств всемирной организации. Чиновник вложил около $60 млн в компанию, связанную с Кендриком, которого он встретил на вечеринке. Однако инвестиции оказались неудачными, и окупились только 10% вложений. В январе 2023 года Ваншельбойм был уволен.

В марте 2025 года экс-чиновник был задержан в Испании на основании международного ордера на арест, выданного американским судом.