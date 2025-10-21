Вэнс: США дипломатией попытаются не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Американский вице-президент ушел от прямого ответа на вопрос о том, следует ли ждать новых ударов США по Ирану

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать все дипломатические средства, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил на пресс-конференции американский вице-президент Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Израиле.

Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, следует ли ждать новых ударов США по Ирану. "Не собираюсь сегодня делать никаких объявлений [на этот счет]", - сказал заместитель главы американской администрации. "Президент США [Дональд Трамп] ясно излагает нашу политику в отношении Ирана. Он в действительности хочет, чтобы Иран был процветающим, чтобы с иранцами были хорошие отношения", - утверждал Вэнс.

"Однако у них (иранских властей - прим. ТАСС) не может быть ядерного боезаряда. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы использовать в полной мере все дипломатические средства, дабы попытаться гарантировать, что у Ирана нет ядерного боезаряда. На этом мы концентрируем внимание. И мы будем продолжать концентрировать на этом внимание неопределенно долго", - заявил вице-президент.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Трамп заявляет, что США фактически уничтожили ядерную программу Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил 20 октября, что Трамп может и дальше считать всю ядерную инфраструктуру исламской республики уничтоженной в результате июньских ударов.