Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта на Украине

Документ включает в себя постепенное снятие санкций с России, передает агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, за реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, будут реализованы лишь после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

Детали плана еще обсуждаются и могут измениться, подчеркивает агентство. По словам источников, любое предложение должно быть одобрено США, европейские чиновники могут вылететь в Вашингтон на этой неделе.

При этом не планируется участие европейских стран в планируемой встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о присутствии на российско-американском саммите в Будапеште кого-либо от стран ЕС пока говорить преждевременно.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.