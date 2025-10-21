ЕС поставил Киеву примерно 1,6 млн снарядов с начала года

Евросоюз нарастил собственное производство с 300 тыс. снарядов в 2022 году до 2 млн снарядов в 2025 году

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Евросоюз поставил Киеву порядка 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра в 2025 году, нарастив собственное производство с 300 тыс. снарядов в 2022 году до 2 млн снарядов в 2025 году. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

"В этом году мы уже поставили 80% от 2 млн запланированных снарядов", - заявил он, подчеркнув, что ЕС "довел свое производства снарядов до 2 млн в год с 300 тыс. в 2022 году".

Его цифры разошлись с данными главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, которая утверждала, что Евросоюзу не хватает порядка 300 тыс. боеприпасов для выполнения своих обязательств на 2025 год. По данным Домбровсикса, этот дефицит составляет 400 тыс. снарядов.