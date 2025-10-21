Прокуратура Армении требует ужесточить наказание архиепископу Микаелю

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Прокуратура Армении обжаловала приговор, вынесенный предстоятелю Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископу Микаелю, требуя суд ужесточить наказание. Об этом говорится в заявлении, распространенном защитой архиепископа.

"Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный архиепископу Микаелю, и обратилась в Апелляционный уголовный суд с ходатайством о назначении ему наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в заявлении адвокатов архиепископа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом адвокаты считают, что, подавая "поспешно апелляцию", прокуратура попытается "контролировать" процесс назначения судей в Апелляционный уголовный суд и скорейшее рассмотрение дела.

Ранее суд в Ереване признал архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении и приговорил его к двум годам лишения свободы.