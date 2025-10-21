Члены Патриотического блока сформируют в парламенте Молдавии отдельные фракции

Партия социалистов Республики Молдова создаст фракцию, деятельность которой будет строиться на трех незыблемых принципах: суверенитет, социальная справедливость, традиционные ценности, сообщил ее председатель Игорь Додон

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) сформирует в парламенте отдельную фракцию, как и Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), входившая в Патриотический блок. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон в своем Telegram-канале после заседания совета партии.

"ПСРМ формирует в парламенте собственную фракцию социалистов, деятельность которой будет строиться на трех незыблемых принципах: суверенитет, социальная справедливость, традиционные ценности", - написал Додон. Ранее о формировании отдельной фракции также сообщил руководитель ПКРМ Владимир Воронин. В составе блока в парламент также прошла партия "Будущее Молдовы", которая получила один мандат, согласно избирательному списку. Он был распределен в пользу руководителя партии Василия Тарлева, который во вторник заявил о возможности присоединения к одной из оппозиционных сил.

16 октября итоги выборов, победителем которых была названа Партия действия и солидарности (ПДС), утвердил Конституционный суд страны. ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы получает 26 мандатов. Из них 8 - это представители ПКРМ. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6 мандатов.

На первом заседании парламента 22 октября будет избран председатель законодательного органа. Затем, после консультаций с парламентскими фракциями, президент страны Майя Санду должна предложить на утверждение парламенту кандидатуру нового премьер-министра. ПДС, которая может самостоятельно сформировать правительство, уже объявила о планах выдвижения на эту должность бизнесмена Александра Мунтяну, который также является президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии".