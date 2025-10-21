Додон: соцпартия Молдавии продолжит развивать народную дипломатию с Россией

Руководитель партии заявил, что она также будет добиваться сохранения членства республики в СНГ

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова продолжит развивать в парламенте народную дипломатию с Россией. Об этом заявил ее руководитель, экс-президент страны Игорь Додон, комментируя формирование фракции из 17 депутатов в 101-местном парламенте.

"Мы продолжим развивать народную дипломатию и межпарламентские связи, добиваясь сохранения членства Молдовы в СНГ, восстановления стратегических отношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, расширения взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и другими партнерами, уважающими наш суверенитет", - написал Додон в своем Telegram-канале по итогам заседания совета партии.

Социалисты принимали участие в выборах в составе Патриотического блока, получившего 26 мандатов. Однако ранее входившая в блок Партия коммунистов заявила о формировании отдельной фракции из 8 депутатов. Еще 1 мандат получила партия "Будущее Молдовы" Он был распределен руководителю партии, экс-премьеру Василию Тарлеву, который сегодня заявил о возможности присоединения к одной из оппозиционных сил.

16 октября итоги выборов, победителем которых была названа Партия действия и солидарности (ПДС), утвердил Конституционный суд страны. ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6 мандатов.

От этих выборов была отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, которая также входила в Патриотический блок. Эти и другие оппозиционные партии обвинили власти в фальсификации выборов. Нарушения касались использования административного ресурса, незаконной агитации, правил финансирования. Однако молдавские суды сочли, что нарушения не могли существенно повлиять на результаты выборов.

На первом заседании парламента 22 октября будет избран председатель законодательного органа. Затем, после консультаций с парламентскими фракциями, президент страны Майя Санду должна предложить на утверждение парламенту кандидатуру нового премьер-министра.

Отношение руководства Молдавии к России и СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах СНГ. В 2023 году Молдавия взяла курс на выход из СНГ, из страны были также высланы десятки российских дипломатов. Со стороны России последовали ответные меры. При этом в Москве заявили о настрое на дружеские отношения, призвав Кишинев также прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию двусторонних связей.