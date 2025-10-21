Syria TV: курды обвинили сирийскую армию в нападении на их силы в Алеппо

По их версии, военные открыли огонь, совершив попытку "создать напряженность и подтолкнуть регион к вооруженным стычкам"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 21 октября. /ТАСС/. Курдские силы безопасности "Асаиш" выступили с утверждением, что сирийская армия атаковала одну из их позиций в квартале Шейх-Максуд на севере города Алеппо. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По версии курдов, военные открыли огонь, совершив попытку "создать напряженность и подтолкнуть регион к вооруженным стычкам". Со своей стороны командование силами безопасности в провинции Алеппо в комментарии телеканалу эти обвинения отвергло.

Между тем информационный портал Shafaq News со ссылкой на источники сообщил, что во вторник в городе Табка на севере Сирии состоялась встреча военного комитета курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) с правительственной делегацией. По сведениям источников, на встрече обсуждалась недавняя напряженность в населенных курдами районах Ашрафия и Шейх-Максуд, пути мирного урегулирования и способы предотвращения эскалации в дальнейшем.

6 октября Минобороны арабской республики обвинило курдов в том, что они превратили север Алеппо "в пристанище преступных элементов". Войска переходного правительства Сирии перекрыли все проезды в населенные курдами районы и возвели вокруг них земляные укрепления. Губернатор провинции Алеппо Аззам аль-Гариб заявил, что власти "не стремятся к военной эскалации и оставляют дверь для диалога с курдами открытой". После этого произошли перестрелки между бойцами СДС и правительственными силами. 7 октября было достигнуто соглашение о прекращении огня.