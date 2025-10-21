Журналист Равид: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

В еврейское государство ранее прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в конце недели рассчитывает посетить Израиль. Об этом сообщил в X журналист американского портала Axios Барак Равид.

"Госсекретарь Рубио планирует посетить Израиль в конце этой недели или на выходных", - сообщил он со ссылкой на американских и израильских чиновников. Ранее с визитом в еврейское государство прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге сектора Газа, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.