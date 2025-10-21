Фицо: ЕС должен сделать все для встречи Путина и Трампа, если хочет мира

Премьер-министр Словакии отметил, что со стороны ЕС заметны попытки воспрепятствовать проведению саммита в Будапеште

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Владимир Смирнов/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Евросоюз, если желает мира на Украине, должен сделать все, чтобы встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште состоялась как можно скорее.

"Если ЕС действительно хочет немедленного мира на Украине, чему я не верю, то он должен сделать все, чтобы встреча Трамп - Путин состоялась в Будапеште без препятствий и как можно быстрее. Скорейшее [проведение] саммита Трамп - Путин в Будапеште без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС - моя официальная позиция", - написал премьер на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, со стороны ЕС ныне заметны попытки воспрепятствовать проведению саммита в Будапеште, невзирая на то, что его сроки пока не установлены. "Я всегда говорил, что ЕС стал военным кабинетом, основная часть государств - членов ЕС поддерживают войну на Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или даже победить Россию", - написал Фицо.

Возвращаясь к вынесенному ранее во вторник специализированным уголовным судом в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) приговору 72-летнему писателю-пенсионеру Юраю Цинтуле, совершившему 15 мая 2024 года на него покушение, глава правительства предупредил о риске новых покушений на политиков в Словакии.

"Совершившего покушение я простил, судебные заседания я не посещал, ничего от стрелявшего в меня не хочу. Сегодняшний приговор, конечно, я не мог не зафиксировать. Покушавшийся [на меня], по сути, несчастный человек. Он [являлся] лишь инструментом ненависти, которую в нем так тщательно взращивали СМИ и оппозиционные политики. Фактически несправедливо, что пока он будет заперт в [тюремной] камере до конца жизни, его учителя будут кричать на площадях и поучать другого бедолагу, который попадет под влияние их ненависти и совершит "политическое правосудие". Кто будет жертвой - не знаю. Возможно, я, а возможно - кто-то другой, но [новая] жертва будет", - прогнозирует Фицо.

Суд приговорил Цинтулу к 21 году заключения. Адвокат осужденного заявил, что его клиент рассматривает возможность оспорить приговор.