Британия исключила "Хайат Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Великобритания исключила группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России) из списка террористических организаций для углубления сотрудничества с новым руководством Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД и МВД Соединенного Королевства.

"Решение правительства исключить ХТШ из списка запрещенных террористических организаций будет способствовать более тесному взаимодействию с новым сирийским правительством и поддерживать приоритеты Великобритании как во внешней, так и во внутренней политике - от борьбы с терроризмом до миграции и ликвидации химического оружия", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в Лондоне, это решение, которое повторяет аналогичный шаг, сделанный в июле Соединенными Штатами, означает, что положения Закона о терроризме 2000 года, касающиеся запрета, включая уголовную ответственность за членство в организации и призывы к ее поддержке, "более не будут применяться к ХТШ".

Отношения с Дамаском

Отношения между Великобританией и Сирией резко ухудшились в 2011 году после начала гражданской войны в арабской республике. В этом конфликте Лондон занял сторону вооруженной оппозиции. В январе 2012 года королевство эвакуировало своих дипломатов из Дамаска.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали новое масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. В конце января 2025 года новые власти объявили, что лидер "Хайат Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа будет исполнять обязанности президента в течение переходного периода.

В марте Великобритания начала снимать санкции с Сирии. В частности, были отменены ограничения против ряда банков, включая центральный, а также нефтяных компаний. Позже Лондон исключил из санкционного списка силовые ведомства и местные СМИ.

СВР РФ о двойных стандартах

21 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ заявил о том, что США и их союзники продолжают целенаправленно размывать понятие международного терроризма, применяя двойные стандарты к оценке внутренних конфликтов в других странах. В качестве примера он назвал "попытки Белого дома добиться исключения группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций".