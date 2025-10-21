Депутат Рады Дмитрук представил доказательства преступлений режима Зеленского

Депутат считает крайне важным, что эти доказательства звучат именно в Высоком суде Лондона

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уехавший с Украины из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук представил доказательства преступлений режима Владимира Зеленского в суде в Лондоне.

20 октября он сообщал, что началось судебное заседание по его делу об экстрадиции, а 21 октября прошло уже второе. "Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне - мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского, - написал парламентарий в своем Telegram-канале. - За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, - это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами".

По словам Дмитрука, этот суд не над ним, а над системой, которую выстроил Зеленский и его окружение: "Режим Зеленского организовал самые масштабные репрессии против украинцев - против верующих, против священнослужителей, против членов Украинской православной церкви".

Кроме того, депутат считает крайне важным, что эти доказательства звучат именно в Высоком суде Лондона. "Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний", - отметил он.