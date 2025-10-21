Израиль получил из Газы еще два гроба с останками погибших заложников

Судмедэксперты проведут процедуру их опознания

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба с останками заложников, погибших в палестинском анклаве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В ближайшее время военные доставят останки на израильскую территорию, где судмедэксперты проведут процедуру их опознания, отметили в канцелярии.

"Работа по возвращению наших заложников ведется непрерывно и не прекратится до возвращения последнего заложника", - говорится в заявлении.

Утром 13 октября радикальное палестинское движение ХАМАС и его союзники согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе освободили 20 оставшихся в живых заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля немедленно выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы передали только тела 4 из 28 погибших.

В общей сложности с тех пор израильская сторона получила из сектора Газа 16 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников.