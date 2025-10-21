Филиппо: ЕС погружается в антироссийский параноидальный бред

Евросоюз систематически саботирует мир при любой возможности, заявил председатель французской партии "Патриоты"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Планы Европейского союза по принятию 19-го пакета санкций против России являются проявлением "параноидального бреда" со стороны европейских политиков. Такое мнение выразил председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"ЕС систематически саботирует мир при любой возможности. Он погружается в свой антироссийский параноидальный бред, даже если ему приходится жертвовать своей собственной экономикой", - написал Филиппо на своей странице в X, комментируя слова главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, что ЕС не ограничится 19-м пакетом санкций.

Еврокомиссия обещала принять очередной пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.