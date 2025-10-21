Парламент Турции продлил мандат ВС на операции в Ираке, Ливане и Сирии

Соответствующие резолюции в высший законодательный орган направил президент Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Парламент Турции проголосовал за продление на три года мандата вооруженных сил республики на проведение трансграничных операций в Ираке и Сирии и на два года - на участие в миссии ООН в Ливане.

Соответствующие резолюции в высший законодательный орган направил президент Тайип Эрдоган. Продление мандата в Ливане поддержали все политические силы. За мандат по Ираку и Сирии проголосовали четыре парламентские партии, а оппозиционная Народно-республиканская партия и прокурдская DEM выступили против.

В резолюции по Ираку и Сирии указывается, что "сохраняющаяся террористическая угроза в регионах, прилегающих к южным сухопутным границам Турции, и неспособность прочно стабилизировать [этот регион] продолжают создавать риски и угрозы для национальной безопасности Турции". "Сохраняющееся присутствие элементов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции - прим. ТАСС) и "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Ираке и попытки этнического сепаратизма представляют прямую угрозу региональному миру, стабильности и безопасности нашей страны. Террористические организации, прежде всего РПК и ИГ, продолжают существовать в Сирии и представляют угрозу нашей стране, национальной безопасности и населению", - отмечается в документе.

Впервые мандат на проведение трансграничных операций был выдан ВС Турции в 2007 году для отправки войск в Ирак. С 2011 года он санкционировал проведение военных операций в Сирии. С 2014 года турецкий парламент выдает ВС единый мандат на проведение операций в этих двух сопредельных странах.

В другой резолюции отмечается, что Анкара вносит свой вклад в деятельность Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) с 2006 года. "Турция сыграла значительную роль в эффективном проведении миротворческих операций. Вклад Турции способствовал повышению ее авторитета в системе ООН, на региональном и глобальном уровнях, а также среди всех слоев ливанского общества посредством комплексного сотрудничества между гражданскими и военными. Поэтому считаем важным продолжать вносить свой вклад в деятельность ВСООНЛ", - указывается в документе.

Последний раз годовой мандат на пребывание турецких солдат в составе ВСООНЛ выдавался в октябре 2024 года.