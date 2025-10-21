Белый дом ждет, что Трамп и Си Цзиньпин на встрече придут к согласию по торговле

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предположил, что лидеры стран могут устранить торговые разногласия

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Вашингтон уверен, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), приведет к урегулированию торговых разногласий между двумя странами. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"На следующей неделе все направляются в Азию, чтобы разрешить эту проблему, и я вполне уверен, что президент Трамп и председатель Си [Цзиньпин] придут к мировому соглашению", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Хассета также спросили, приведет ли встреча двух лидеров к отмене дополнительных 100-процентных пошлин на китайский импорт. "Решение принимать президенту Трампу. Я не стану выступать с предположениями на этот счет", - ответил чиновник.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея.