Правительство ФРГ отклонило предложение о приеме детей из сектора Газа

В письме МВД Германии, имеющемся в распоряжении DPA, указывается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в анклаве остается "крайне запутанной и непредсказуемой"

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Предложение властей Ганновера принять до 20 больных и раненых детей из сектора Газа и Израиля не было принято из-за отказа правительства Германии.

"Мы глубоко сожалеем об ответе Министерства внутренних дел ФРГ", - заявил мэр Ганновера Белит Онай. Его слова приводит агентство DPA. "Этот отказ разочаровывает и непонятен", - подчеркнул Онай.

В письме МВД ФРГ, имеющемся в распоряжении DPA, указывается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается "крайне запутанной и непредсказуемой". Это относится и к властям с израильской и египетской сторон, которые отвечают за выдачу разрешений на выезд, отмечается в тексте. Отправка детей на лечение в Германию связана со сложными процедурами, такими как установление личности пострадавших, сопровождающих членов семьи и оценка их безопасности, определение расходов и рассмотрение реалистичных вариантов возвращения, подчеркивает DPA.

С точки зрения правительства ФРГ, более выгодно поддерживать лечение раненых и тяжелобольных на местах.

Ранее Онай сообщил о планах принять до 20 детей из сектора Газа и Израиля, которые особенно уязвимы или травмированы. К инициативе присоединились такие города, как Бремен, Дюссельдорф, Лейпциг, Бонн, Франкфурт и Киль. Протестантские церкви Нижней Саксонии также поддержали идею.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.