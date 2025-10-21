Трамп убежден, что Путин и Зеленский хотят прекращения конфликта на Украине

Президент США считает, что конфликт в итоге прекратится

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что и глава российского государства Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят прекращения конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил во вторник на мероприятии в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.

"Я считаю, что Путин хочет прекращения этого. Я думаю, Зеленский хочет прекращения этого. И я считаю, что это прекратится", - отметил он, говоря о конфликте на Украине.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, есть ли, по его мнению, "шанс на прекращение огня" на Украине.

Президент США вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт ранее мог привести к началу третьей мировой войны. По его словам, сейчас такой угрозы нет.