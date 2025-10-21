Сийярто: противники саммита РФ и США распространяют слухи, чтобы сорвать его

Утечки информации и фальшивые новости будут появляться до тех пор, пока встреча не состоится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Многие хотят не допустить новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и пока она не состоится, будут появляться многочисленные утечки информации и фальшивые новости. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя спекуляции относительно возможной отмены российско-американского саммита в Будапеште.

"В ту минуту, когда было объявлено о следующем мирном саммите, стало ясно, что многие сделают все возможное, чтобы его не допустить. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда делают это перед важными событиями, которые могут иметь решающее значение в вопросах войны и мира", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Так происходит перед каждым заседанием Европейского совета. Так происходит перед принятием решений о пакетах санкций или о европейской системе мира. Ничто не ново под солнцем. Теперь, пока саммит не пройдет, будут десятки утечек, фальшивых новостей и заявлений о том, что саммит не состоится", - отметил Сийярто.

21 октября он побывал в Вашингтоне. Министр не сообщил, с кем у него состоялись встречи, но накануне поездки дал понять, что едет обсуждать подготовку визита Трампа в Будапешт. Венгрия придает очень большое значение не только предстоящему российско-американскому саммиту, который может стать важным шагом на пути урегулирования конфликта на Украине, но и американо-венгерским переговорам, рассчитывая сконцентрировать их на вопросах экономики.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа началась с вечера 16 октября.