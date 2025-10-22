Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Нынешний запуск стал первым при президенте Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в Южной Корее в начале июня. Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 8 мая. Всего в этом году было проведено пять запусков.

Тип ракеты пока не указывается, военные Республики Корея анализируют дальность полета.

На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.