Конгрессмены попросили предъявить обвинения экс-главе ЦРУ за ложь о Трампе и РФ

По словам председателя юридического комитета Палаты представителей Джима Джордана, Джон Бреннан в 2023 году дал ложные показания под присягой

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил американский Минюст предъявить обвинения бывшему шефу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану за лжесвидетельство относительно президента страны Дональда Трампа и России.

Как говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте комитета, его председатель Джим Джордан (республиканец, от штата Огайо) сообщил в письме министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди, что Бреннан дал под присягой ложные показания Конгрессу.

Джордан уточнил, что Бреннан, отвечая на вопросы законодателей упомянутого комитета в 2023 году, "осознанно и целенаправленно выступил с заведомо ложными заявлениями". Бреннан, в частности, сказал, что ЦРУ не опиралось на так называемое досье Стила, когда выступило с утверждением о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году для поддержки Трампа. Это досье было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между РФ и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма.

Как подчеркнул Джордан, утверждения Бреннана о том, что ЦРУ никак не учитывало упомянутое досье, как теперь выяснилось, не соответствуют действительности. По словам законодателя, Бреннан также дал ложные показания Конгрессу в 2017 году. Возглавляемый Джорданом комитет рекомендовал Минюсту США предъявить экс-главе ЦРУ обвинения.

В сентябре обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а также в создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены бывшему директору Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми. В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фабрикация разведданных

Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве РФ в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов американская разведка была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что РФ не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.