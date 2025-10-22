Yonhap: запущенные Пхеньяном ракеты пролетели около 350 км

По данным южнокорейской стороны, снаряды упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Запущенные военными КНДР в среду утром баллистические ракеты малой дальности пролетели около 350 км. Об этом сообщило со ссылкой на южнокорейских военных агентство Yonhap.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея проинформировали о запуске около 08:10 по местному времени (02:10 мск) нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто в северо-восточном направлении. По данным южнокорейской стороны, снаряды упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Сеуле не исключают, что была испытана новая тактическая ракета "Хвасон-11ДА-4,5", которую запускали 18 сентября 2024 года.

В связи с запуском администрация главы государства созвала экстренное совещание по вопросам безопасности.

Нынешний запуск стал первым при президенте Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в Республике Корея в начале июня, и пятым в текущем году. На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. За несколько дней до мероприятия на юг Корейского полуострова, как ожидается, прибудет президент США Дональд Трамп.