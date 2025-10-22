Визит Трампа в Японию ожидается 27 октября

Президент США должен будет провести переговоры с новым премьер-министром островного государства Санаэ Такаити

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Визит президента США Дональда Трампа в Японию, как ожидается, пройдет с 27 по 29 октября. Об этом сообщил журналистам на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

"Президент США Трамп был приглашен в Японию. Ожидается, что его визит пройдет с 27 по 29 октября", - отметил он. Кихара рассказал, что в ходе поездки Трамп должен провести переговоры с новым японским премьер-министром Санаэ Такаити, а также удостоиться аудиенции у императора Нарухито. Генсек правительства выразил уверенность, что визит американского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

Это будет первая поездка Трампа в Японию во время его второго президентского срока.