Азаров: РФ вряд ли согласится на перемирие, пока у власти режим Зеленского

ВСУ продолжают и усиливают провокационные обстрелы российской территории, пояснил бывший украинский премьер-министр

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия вряд ли согласится на прекращение огня, пока у власти на Украине остается режим Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Пока сохраняется режим Зеленского, говорить о том, что Россия даст согласие на прекращение огня, мне кажется, маловероятно, потому что даже сейчас, при позитивных сигналах о готовящемся саммите в Будапеште, продолжаются провокационные обстрелы российской территории", - сказал он.

Азаров подчеркнул, что провокации не просто продолжаются, но и усиливаются.

"То есть ясно, что этот режим не заинтересован в том, чтобы этот саммит вообще прошел", - добавил экс-премьер Украины.

16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут подготовку встречи лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.