Мотэги: Япония настроена решить территориальный вопрос и заключить мир с РФ

Глава японского МИД признал, что "говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Россией сейчас не приходится"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Новое правительство Японии во главе с Санаэ Такаити сохраняет цель решить вопрос принадлежности южных Курильских островов и заключить с Россией мирный договор. Такую позицию изложил на первой с момента назначения пресс-конференции новый глава японского МИД Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост с 2019 по 2021 год.

"Решить вопрос принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) и заключить мирный договор - мы продолжим придерживаться этой позиции", - сказал он. В то же время министр признал, что "говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Россией сейчас не приходится".

Мотэги подчеркнул, что вопрос возобновления поездок на южные Курильские острова их бывших японских жителей для посещения остающихся там захоронений родственников имеет для правительства первостепенное значение. "Это приоритетный вопрос и важнейшая гуманитарная проблема", - заявил он, отметив, что правительство Японии будет активно добиваться от российской стороны возобновления таких поездок.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.