В МИД Японии заявили, что не откажутся от поддержки Украины и санкций против РФ

Новый глава японского дипведомства Тосимицу Мотэги отметил, что в Токио намерены и дальше ужесточать антироссийские рестрикции

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Новое правительство Японии во главе с Санаэ Такаити продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и ужесточать санкционный режим в отношении России. Об этом заявил на первой с момента назначения пресс-конференции новый глава японского МИД Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост с 2019 по 2021 год.

"Что касается Украины, то мы продолжим ее поддерживать в самых разных формах и поможем в восстановлении и развитии после достижения долгосрочного мира. С другой стороны, для скорейшего прекращения огня мы продолжим предпринимать решительные действия в отношении России, включая введение санкций, - это наша базовая позиция", - сказал он.