FT: США предоставят энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

Ядерные отходы могут использовать для современных реакторов, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили энергетическим компаниям использовать свои ядерные отходы в качестве топлива для современных реакторов. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Из документов, находящихся в распоряжении издания, следует, что Минэнерго США позволит компаниям использовать до 19 метрических тонн отработанного плутония из ядерных боеголовок времен холодной войны. Использование этого топлива позволит энергетическим предприятиям быстрее получать операционные лицензии.

Как минимум две компании - американская Oklo и французская Newcleo, как утверждает FT, - намерены подать заявки на получение американских ядерных отходов.

Решение Минэнерго, отмечает газета, стало очередным шагом администрации президента США Дональда Трампа по стимулированию атомной энергетики, поскольку спрос на электричество начал активно расти и может удвоиться за ближайшие десять лет. Причиной тому стал рост числа центров обработки данных, используемых для развития искусственного интеллекта.