Министр Мотэги: Япония активизирует помощь Украине в вопросах разминирования

Если не провести тщательного разминирования территорий, то эти территории не вернутся в безопасное состояние, заявил новый глава МИД Японии

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Япония активизирует поддержку Украины в вопросах, связанных с разминированием территорий. Об этом заявил новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Если не провести тщательного разминирования территорий, то эти территории не вернутся в безопасное состояние", - отметил он, подчеркнув, что японская сторона намерена активизировать работу на этом направлении. Мотэги также рассказал, что принял участие в международной конференции по теме разминирования на Украине, которая в среду открылась в Токио.

Японские власти ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Так, украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. Ранее Министерство обороны Японии также объявило, что японская сторона планирует направить двух специалистов-саперов в Литву, где они примут участие в обучении украинских военнослужащих в ноябре-декабре этого года.