Вучич: Европа хочет отгородиться от России железным занавесом

Никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику, заявил президент Сербии

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Владимир Смирнов/ ТАСС

БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры стремятся отмежеваться от России и ввести железный занавес. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучичи.

"Европа хочет отгородиться от России занавесом, никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику", - приводит его слова агентство Tanjug.

Вучич уверен, что в свете этого Белград "окажется под еще большим давлением", отметив при этом, что Сербия продолжит принимать решения о политическом курсе. Сербский лидер предположил, что "никто в мире не доволен политикой Сербии, кроме сербов, поскольку она проводит политику в интересах собственных граждан".