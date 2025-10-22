Вучич: Европа хочет отгородиться от России железным занавесом
Редакция сайта ТАСС
04:14
БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры стремятся отмежеваться от России и ввести железный занавес. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучичи.
"Европа хочет отгородиться от России занавесом, никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику", - приводит его слова агентство Tanjug.
Вучич уверен, что в свете этого Белград "окажется под еще большим давлением", отметив при этом, что Сербия продолжит принимать решения о политическом курсе. Сербский лидер предположил, что "никто в мире не доволен политикой Сербии, кроме сербов, поскольку она проводит политику в интересах собственных граждан".