Axios: комитет Сената США поддержит три антироссийских законопроекта

Один из них предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров Москвы

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США, как ожидается, поддержит в среду три антироссийских законопроекта. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на законодателей и их помощников американский портал Axios.

В публикации говорится, что "комитет, как ожидается, одобрит три двухпартийных законопроекта", которые нацелены на "усиление давления на Россию". Когда их может рассмотреть верхняя палата Конгресса США полного состава, пока не уточняется.

Первый из законопроектов предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. В предложении сенаторов указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Второй документ предусматривает внесение Соединенными Штатами России в американский список государств - спонсоров терроризма. Третий законопроект предполагает регулярную передачу Вашингтоном Киеву замороженных в США активов РФ.