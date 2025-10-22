Генсек ШОС назвал сотрудничество с Росконгрессом важной сферой сотрудничества

Партнерство позволяет укреплять практичные связи между государствами - членами объединения, заявил Нурлан Ермекбаев

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Взаимодействие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Фондом "Росконгресс" является важным направлением для укрепления практичных связей между государствами - членами объединения. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Рассматриваем уже достаточно давно и успешно развиваемое взаимодействие ШОС с такой авторитетной структурой, как Росконгресс, как важное направление практического взаимодействия. Это особенно актуально в свете предстоящего юбилея - 25-летия нашей организации, которое мы планируем отметить насыщенно и результативно", - подчеркнул он в связи с состоявшейся в Пекине церемонией подписания меморандума о взаимодействии между Секретариатом ШОС и Росконгрессом.

По словам Ермекбаева, ШОС ставит перед собой задачу повысить эффективность и результативность деятельности организации, обеспечить максимальную практическую отдачу от работы ее механизмов сотрудничества и проводимых мероприятий. "Сегодня открываются новые горизонты для проведения в России и других государствах - членах [ШОС] совместных форумов, конференций и выставок в рамках юбилейного года. Текущий 2025 год, объявленный нашими лидерами "Годом устойчивого развития ШОС", останется важной вехой в истории организации", - подчеркнул он.

Генсек напомнил, что под китайским председательством в 2025 году ШОС организовала серию мероприятий, посвященных этой теме. "На полях предстоящего заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое состоится в ноябре текущего года в Москве, запланировано проведение "Форума по устойчивому развитию ШОС". Данное мероприятие, организуемое Фондом "Росконгресс" при поддержке Секретариата ШОС, предоставит уникальную платформу для обсуждения вопросов устойчивого развития и обмена лучшими практиками", - добавил Ермекбаев.

Глава организации выразил уверенность, что совместные усилия членов ШОС в указанном направлении приведут к достижению значимых результатов в интересах стран-участниц, к укреплению авторитета организации на международной арене.